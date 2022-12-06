Подозреваемого в разбойном нападении на пункт микрокредитования задержали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге накануне задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на пункт микрокредитования.В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что вечером 3 декабря в дежурную часть поступило сообщение от девушки-менеджера. Она рассказала, что в пункт выдачи микрозаймов вошел неизвестный мужчина в маске и перчатках и, угрожая ножом, похитил из кассы около 15 тысяч рублей.Подозреваемого задержали вчера, 7 декабря. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель поселка Буланаш, охранник одного из ЧОП. Он признался в нападении и пояснил, что решился на это из-за финансовых трудностей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.Также устанавливаются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого. Возможных пострадавших от действий задержанного просят обращаться в органы внутренних дел по телефону +7 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).