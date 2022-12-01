В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на таксиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за разбойное нападение на таксиста и угон автомобиля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.В сентябре 2019 года Александр Рябчевских вместе со знакомым, в отношении которого судом применены принудительные меры медицинского характера, решили угнать автомобиль Hyundai Solaris. Они подошли к машине потерпевшего, припаркованной у остановки «Токарей».Знакомый осужденного без разрешения сел на переднее сидение автомобиля и заблокировал заднюю правую дверь. Затем на заднее сидение за водителем сел сам Рябчевских, достал нож, приставил лезвие к шее таксиста и потребовал отвезти их на кладбище в Железнодорожном районе.Потерпевший, двигаясь по улице Малышева, применил резкое торможение, пытаясь обезвредить Рябчевских. Однако соучастник, подавляя волю таксиста, нанес ему удар кулаком в туловище и отобрал у него 5 300 рублей и телефон.На перекрестке Малышева – Белинского водитель снова применил резкое торможение, выхватил нож у Рябчевских и вышел из машины. Охранники ТЦ «Антей» задержали нападавших.Осужденный не признал свою вину. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Рябчевских наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.