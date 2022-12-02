Пьяного водителя грузовика без прав задержали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали пьяного водителя грузовика DAF без прав. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Рано утром 5 декабря сотрудники ДПС на улице 2-й Новосибирской пытались остановить грузовик DAF, водитель которого начинал движение на светофорах с пробуксовкой и ехал, двигаясь из стороны в сторону. Водитель грузовика проигнорировал требования полицейских об остановке. Тогда сотрудники ДПС начали преследования и смогли заблокировать и остановить машину только в Академическом – около улицы Рябинина, 29.За рулем DAF находился 37-летний екатеринбуржец, не имеющих водительского удостоверения и с признаками опьянения. Результаты освидетельствования – 0,614 промилле алкоголя. Задержанный пояснил, что работает в автосервисе. Он решил взять грузовик без разрешения, чтобы добраться домой.Полицейские установили, что несколько месяцев назад мужчина уже был привлечен к ответственности за вождение в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции №8 и привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, невыполнение требования сотрудника полиции, отсутствие страховки и проезд на красный свет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.