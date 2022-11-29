В Екатеринбурге рецидивист отправится в колонию за кражу телефона

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина, который украл у своего знакомого сотовый телефон, отправится в колонию на два с половиной года.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина распивал спиртное со своим знакомым в комнате на улице Подгорной. Он попросил у потерпевшего взять его мобильный телефон, чтобы позвонить, и ушел, впоследствии заложив гаджет в ломбарде.Через два дня рецидивист встретил знакомого, который сказал, что написал на него заявление в правоохранительные органы. После этого вор сам пошел в полицию и признался в краже.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с осужденного 14 тысячи рублей.