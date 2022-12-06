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В Ленинском районе Екатеринбурга прохожему пробили голову
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
На улице Куйбышева в Ленинском районе Екатеринбурге найден мужчина в бессознательном состоянии. Ему вызвали «Скорую», которая доставила его в Центральную городскую клиническую больницу №23. При осмотре врачи поставили ему диагноз «перелом свода и основания черепа». А, поскольку характер травм носил явно криминальный характер, работники Скорой сообщили о мужчине в полицию.
Сотрудники уголовно розыска сумели выйти на предполагаемого преступника. Им оказался мужчина 1995-го года рождения. Он признался, что действительно напал на малознакомого ему гражданина и нанёс ему вышеуказанные травмы. Причиной такого поступка задержанный назвал внезапно возникшую у него личную неприязнь к потерпевшему.
По факту нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, — сообщает телеграм-канал «Инцидент. Екатеринбург».
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