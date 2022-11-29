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Мужчину в Екатеринбурге осудили за кражу башенного крана

17.52 Вторник, 6 декабря 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


В Екатеринбурге уроженцу Саратовской области вынесли приговор за хищение башенного крана стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что осужденный работал единственным сторожем на площадке, где хранилось имущество одного из крупных застройщиков Екатеринбурга. Он решил похитить разобранный башенный кран, чтобы сдать его в пункт приема металла.

Злоумышленник привлек людей, нуждающихся в деньгах и обладающих навыками и оборудованием, при помощи которых возможно демонтировать части крана. При этом мужчина соврал им, что этот кран якобы списан и его необходимо срочно убрать с площадки.

С февраля по март этого года кран полностью разрезали на части и вывезли с охраняемой площадки в пункты приема металла. После расчета со своими «работниками» у осужденного остался так называемый заработок в размере 150 тысяч рублей. Стоимость крана при этом превышала 15 миллионов рублей.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, отменив условное осуждение по приговору Верхнепышминского городского суда от ноября прошлого года, по совокупности приговоров назначил виновному 3 года 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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