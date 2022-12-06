Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде мужчина похитил у 17 потерпевших велосипеды на сумму более 227 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.По версии следствия, 25 февраля обвиняемый с помощью магнитного ключа от домофона проник в подъезд дома № 25 по улице Спортивной. В подвальном помещении он увидел велосипед Stern розового цвета стоимостью 15 тысяч рублей и похитил его.Всего с февраля по август этого года по аналогичной схеме мужчина похитил 17 велосипедов, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше 227 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины направлено в Ревдинский городской суд.