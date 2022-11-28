На Урале задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве человека

– В ходе разбирательства установлено, что ранее 33-летний пострадавший распивал вместе с задержанными спиртное. Между ним и 19-летним жителем поселка Буланаш произошел конфликт, переросший в драку. Молодой человек причинил мужчине многочисленные травмы, от которых он скончался, – рассказали в свердловском управлении Росгвардии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артемовском задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области.Вечером 5 декабря экипажу Росгвардии поступило сообщение о том, что в подъезде общежития на улице Свободы обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На месте происшествия уже находились сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть потерпевшего от множественных телесных повреждений. Также медики указали на дверь квартиры, в которой находились двое мужчин. Об их возможной причастности к произошедшему врачам сообщили соседи по лестничной площадке.В квартире росгвардейцы и полицейские задержали двух свердловчан 2003 и 1967 годов рождения. Старший из них ранее уже был судим за грабежи, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что жителю поселка Буланаш уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.