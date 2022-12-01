Работник свердловской компании сотовой связи продавал информацию об абонентах

«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», – добавили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске вынесли приговор бывшему сотруднику свердловской компании сотовой связи по уголовному делу о разглашении персональных данных абонентов.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что с декабря 2020 года по январь 2021 году к 22-летнему сотруднику телекоммуникационной компании через соцсети обратился неизвестный, предложивший предоставлять ему сведения о персональных данных абонентов компании за денежное вознаграждение.Обвиняемый в январе прошлого года незаконно передал неустановленному лицу сведения о 46 абонентах: дату рождения, адрес проживания, паспортные данные, адрес регистрации и ИНН юридических лиц. За это он получил 4,6 тысячи рублей (по 100 рублей за персональные данные каждого абонента).Осужденный полностью признал свою вину. По его ходатайству уголовного дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства без исследования доказательств.Первоуральский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.