В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о разбойном нападении на ребенка-инвалида

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело в отношении местного жителям 1997 года рождения. Он обвиняется в разбойном нападении на ребенка-инвалида и причинении тяжкого вреда здоровью знакомому.По версии следствия, вечером 23 сентября обвиняемый и знакомый поссорились в ходе распития спиртного около дома №13 по Шорному переулку. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшего туристическим ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.После этого обвиняемый напал на едущего на велосипеде ребенка-инвалида. Он встал на пути подростка, достал из кармана складной нож и направил острие клинка в сторону ребенка. Мальчик испугался и передал злоумышленнику велосипед стоимостью 3100 рублей, принадлежащий его отцу. Велосипед при этом ребенку был нужен для разрабатывания суставов ног после травмы.Обвиняемый признал свою вину в преступлениях. Во время расследования уголовного дела он вернул велосипед потерпевшему. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.