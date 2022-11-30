В Краснотурьинске начальник отделения по вопросам миграции обвиняется в служебном подлоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в суд передано уголовное дело в отношении начальника отделения по вопросам миграции МО МВД России «Краснотурьинский». Женщина обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.По версии следствия, в отделение по вопросам миграции доставили уроженца ближнего зарубежья, который осуществлял трудовую деятельность по ремонту кровли дома без патента на работу. Его обнаружили на месте работы.Начальник отделения по вопросам миграции вынесла постановление о привлечении иностранца к административной ответственности по части 1 статьи 18.10. КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным лицом трудовой деятельности в РФ).Зная, что работодателем, привлекшим к труду иностранца, является местный житель, обвиняемая по телефону потребовала от него явиться в отделение по вопросам миграции. Однако тот отказался. Тогда сотрудница полиции потребовала от мужчины прислать другого человека вместо себя для заведомо неправомерного привлечения к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.Мужчина подыскал вместо себя другого человека, а начальник отделения по вопросам миграции для повышения показателей в своей работе в марте 2021 года внесла в официальный документ – протокол об административном правонарушении – заведомо ложные сведения.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд. За служебный подлог обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы, а за злоупотребление полномочиями – до четырех лет лишения свободы.