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Похитителей ветеранских наград в Екатеринбурге отправили за решётку
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге закончился суд над ворами, покусившимися на награды ветерана Великой отечественной войны. Судья огласил приговор.
Преступление было совершенно в феврале текущего года. О нём заявила екатеринбурженка, которая обнаружила пропажу орденов и медалей своего деда, которые она хранила как память о своём доблестном родственнике.
После осмотра квартиры полицейские пришли к выводу, что преступники сумели подобрать ключи к замку на входной двери. Помимо драгоценностей воры забрали из сейфа хозяев квартиры два ордена Красной звезды, а также медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского уголовного розыска были задержаны два молодых уроженца одного из государств СНГ. Одному из них — 19 лет, второму — 23 года. Похищенные ценности были найдены у них и изъяты. Позже их возвратили заявительнице, — сообщает Главное Управление МВД РФ по Свердловской области.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал задержанных и назначил им наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляция в Свердловский областной суд смягчить наказание не помогла.
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