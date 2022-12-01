Похитителей ветеранских наград в Екатеринбурге отправили за решётку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончился суд над ворами, покусившимися на награды ветерана Великой отечественной войны. Судья огласил приговор.Преступление было совершенно в феврале текущего года. О нём заявила екатеринбурженка, которая обнаружила пропажу орденов и медалей своего деда, которые она хранила как память о своём доблестном родственнике.После осмотра квартиры полицейские пришли к выводу, что преступники сумели подобрать ключи к замку на входной двери. Помимо драгоценностей воры забрали из сейфа хозяев квартиры два ордена Красной звезды, а также медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского уголовного розыска были задержаны два молодых уроженца одного из государств СНГ. Одному из них — 19 лет, второму — 23 года. Похищенные ценности были найдены у них и изъяты. Позже их возвратили заявительнице, — сообщает Главное Управление МВД РФ по Свердловской области.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал задержанных и назначил им наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляция в Свердловский областной суд смягчить наказание не помогла.