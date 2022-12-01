В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности областного учреждения за взятку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику службы безопасности «Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта» за получение взятки.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в феврале 2021 года областное учреждение заключило договор с юридическим лицом об оказании услуг по защите и обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов Екатеринбурга.Однако с февраля по июнь прошлого года обвиняемый не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации по обеспечению безопасности. За это он получал от директора организации деньги в общей сумме 100 тысяч рублей.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства.