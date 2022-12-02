В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил наркокурьера на 10,5 лет за решётку. Осуждённый получал уже расфасованные наркотические средства в «тайниках», после чего делал «закладки» для последующего сбыта потенциальным покупателям.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2020 года мужчина получил информацию о нахождении «тайника» со свёртком, в котором находилось наркотическое средство «мефедрон» массой не менее 14,77 грамм, расфасованное по пакетикам.Заполучив свёрток, осуждённый по указанию соучастника принялся делать «закладки», однако остаться не замеченным для правоохранителей ему не удалось. Уже на втором месте для «тайника» его задержали сотрудники полиции. В ходе досмотра у него было изъято 12 пакетиков губительной смеси.Уголовное дело в отношении участников преступной группы, в которую вступил мужчина, было выделено в отдельное производство, отметили в ведомстве.Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.