Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики
Криминал
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Сотрудники лечено-исправительной колонии №51 Нижнего Тагила при досмотре бандероли с подсластителем для одного из осуждённых по статье 228 УК РФ, предположили, что вместе с таблетками, замещающими сахар, могут находиться наркотики.
«В упаковке с подсластителем были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом, предположительно, наркотические таблетки белого цвета россыпью, перемешанные с таблетками», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Для проверки таблеток с подсластителем была вызвана следственно-оперативная группа отделения полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».
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