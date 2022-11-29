Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики

11.26 Воскресенье, 4 декабря 2022
Криминал
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области


Сотрудники лечено-исправительной колонии №51 Нижнего Тагила при досмотре бандероли с подсластителем для одного из осуждённых по статье 228 УК РФ, предположили, что вместе с таблетками, замещающими сахар, могут находиться наркотики.

«В упаковке с подсластителем были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом, предположительно, наркотические таблетки белого цвета россыпью, перемешанные с таблетками», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.


Для проверки таблеток с подсластителем была вызвана следственно-оперативная группа отделения полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле трудоустроят 250 осужденных
29 ноября 2022
В Североуральске осудили рецидивиста за кражу денег с банковской карты отца
29 ноября 2022
Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на грязную воду из крана
25 ноября 2022
500 человек подписали петицию против мэра Нижнего Тагила
28 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:16 В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
15:44 Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
14:59 На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
14:20 В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии
13:19 Зависимыми от гаджетов и интернета считают себя 43% екатеринбуржцев
12:26 В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара
11:26 Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики
10:32 Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
09:37 В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
17:31 В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса
16:25 Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
15:38 Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте
15:01 Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге
14:28 На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным
13:43 Свердловские эксперты нашли в «Краковской» колбасе постороннюю ДНК курицы
12:51 Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме
11:52 Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
10:52 Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
09:56 В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры
21:33 На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
20:35 На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане
20:29 ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
19:47 По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон
18:42 Часть барельефов из сносимой больницы переехали в Музей истории Екатеринбурга
17:51 Свердловчан ждут холодные выходные
17:23 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
Все новости Свердловской области
14:56 В Катаре завершился групповой этап Чемпионата Мира по футболу. Наиболее интересные его итоги
18:39 Новый уголовный кодекс Индонезии предлагает сажать в тюрьму за секс вне брака
17:01 В Коми спилили ель в мемориальной аллее и украсили райцентр к Новому году
15:11 В ГД внесен законопроект, который обяжет госорганы отвечать гражданам в соцсетях
13:58 В Киргизии банки прекратили обслуживание карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции
12:55 Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
12:47 Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
12:16 На Сахалине прокуратура проверяет сообщения о забастовке полутора тысяч рабочих
11:34 Во Владивостоке задержана экс-директор департамента земельных отношений, у нее прошли обыски
18:33 Путин: в РФ зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%
18:22 МЧС Армении: погибшие в авиакатастрофе пилоты были гражданами РФ
18:04 В Оренбургской области детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы
17:27 Губернатор Гладков сообщил о сработавшем ПВО над Белгородом и районом
17:19 Сенаторы предложили запретить в рекламе алфавит, созданный не на основе кириллицы
16:40 В Красноярском крае подрались учительница и ученик младших классов
16:01 СМИ: в Армении разбился самолет, на месте крушения обнаружены два тела
15:27 В Москве по подозрению в коррупции задержан главный инспектор по маломерным судам
15:01 Спецслужбы Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
14:40 В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика
14:13 СМИ: на авиабазе в Мадриде обнаружена новая посылка с взрывчаткой
13:43 В Волгограде на парковке взорвалась машина, погиб 3-летний ребенок
12:35 Курганский губернатор раскритиковал молодежь, которая увлекается «песнями потомков афроамериканских рабов»*
11:44 Житель Тувы, выбросивший двух девочек с 8 этажа, получил 25 лет колонии
11:11 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 9 декабря
18:08 Челябинцы пожаловались на холод в детских садах, прокуратура проводит проверку
16:44 Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников
Все новости России и мира
16:16 В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
15:44 Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие отопления у неё дома
14:59 На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
14:20 В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии
13:19 Зависимыми от гаджетов и интернета считают себя 43% екатеринбуржцев
12:26 В полиции опровергли избиение их сотрудниками гостей екатеринбургского бара
11:26 Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики
10:32 Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
09:37 В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
17:31 В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса
16:25 Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на Серовском тракте
15:38 Мощный пожар потушили огнеборцы на складе в Асбесте
15:01 Любители бега из УГМК приняли участие в зимнем полумарафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге
14:28 На четырёх водоёмах Свердловской области выход на лёд остаётся опасным
13:43 Свердловские эксперты нашли в «Краковской» колбасе постороннюю ДНК курицы
12:51 Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме
11:52 Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
10:52 Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
09:56 В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры
21:33 На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
20:35 На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане
20:29 ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
19:47 По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон
18:42 Часть барельефов из сносимой больницы переехали в Музей истории Екатеринбурга
17:51 Свердловчан ждут холодные выходные
17:23 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK