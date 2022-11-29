Сотрудники нижнетагильской колонии заподозрили в таблетках подсластителя наркотики

«В упаковке с подсластителем были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом, предположительно, наркотические таблетки белого цвета россыпью, перемешанные с таблетками», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники лечено-исправительной колонии №51 Нижнего Тагила при досмотре бандероли с подсластителем для одного из осуждённых по статье 228 УК РФ, предположили, что вместе с таблетками, замещающими сахар, могут находиться наркотики.Для проверки таблеток с подсластителем была вызвана следственно-оперативная группа отделения полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».