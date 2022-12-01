Свердловчанин ограбил офис микрозаймов, чтобы купить подарок ребенку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже вынесли приговор местному жителю за разбойное нападение на офис микрозаймов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской области.В августе обвиняемый приехал из Екатеринбурга в Реж, чтобы навестить ребенка. Размышляя, где взять денег на подарок для него, мужчина решил ограбить офис микрозаймов. Он надел на лицо медицинскую маску, а на руки перчатки и пошел в офис.Сначала злоумышленник пообщался с сотрудницей офиса и вышел. Через некоторое время он вернулся и с ножом напал на работницу, одновременно требуя передать ему деньги, находящиеся в кассе. Сотрудница офиса микрозаймов передала грабителю 18 950 рублей.Мужчину задержали через четыре дня. С того времени он находился под стражей. Свою вину обвиняемый признал и возместил материальный ущерб в полном объеме, а также в зале суда извинился перед потерпевшей.Режевской городской суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу сотрудника офиса микрозаймов взыскали 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.