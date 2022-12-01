Одному из двух воришек в екатеринбургской маршрутке вынесли приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончился процесс по делу мужчины, совершившего кражу в маршрутном автобусе. Ему вынесли приговор, а вот его подельника ещё не разыскали.Железнодорожный районный суд города Екатеринбург рассмотрел материалы дела по уголовному делу в отношении Александра Лушинского и пришёл к выводу, что обвинительное заключение прокуратуры справедливо, а доказательства вины этого человека весомы.Лушинский признан виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем (так громоздко определяет данный род преступлений Уголовный кодекс). Данное злодеяние было совершено вечером 7-го июня текущего года. Лушинский зашёл в салон маршрутного автобуса, находящегося на остановочном комплексе «Железнодорожный вокзал» на улице Челюскинцев. Заприметив в кармане ветровки одной из пассажирок мобильный телефон, воришка незаметно выудил его оттуда и передал чужой гаджет своему подельнику. После этого оба карманника поспешили покинуть общественный транспорт.За данное преступление судья назначил карманнику 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подельника Лушинского кара пока миновала — полицейские до сих пор не установили ни его местонахождение, ни даже личность.