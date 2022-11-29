Трем екатеринбуржцам вынесли приговор за разбойное нападение на автомобилиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор трем местным жителям за совершение разбойного нападения на мужчину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Ночью 20 июля 2016 года один из мужчин подошел на автозаправочной станции к водителю ВАЗ-21102, попросив довезти его и двух его знакомых до станции Огородная в Железнодорожном районе Екатеринбурга.Автомобилист, ничего не подозревая, довез мужчин до указанного места. Один из них, выйдя из машины, неожиданно схватил водителя за шею и повалил на землю. Затем остальные злоумышленник нанесли ему множество телесных повреждений.После этого один из обвиняемых нашел багажнике автомобиля отвертку и ударил ей в шею водителя. Полагая, что тот скончался от повреждений, его перетащили в кусты и вытащили из кармана ключи от машины, на которой скрылись.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с учетом роли каждого из подсудимых назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 19 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.