Следователя полиции в Екатеринбурге осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор начальнику отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела СУ УМВД по городу за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемая расследовала уголовное дело о совершении тяжких и средней тяжести преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности. Из личной заинтересованности она сфальсифицировала протокол допроса свидетеля и направила дело на рассмотрение в суд, указав его как одно из доказательств по делу.На судебном заседании свидетель заявил, что не давал показаний, содержащихся в материалах уголовного дела. Это подтвердило и заключение почерковедческой экспертизы.Женщина не признала вину в фальсификации доказательств. Она пояснила, что свидетель в ходе расследования дела добровольно давал изобличающие показания и самостоятельно подписал протокол допроса.Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил виновной три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года.При этом суд применил отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребенком осужденной возраста 14 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.