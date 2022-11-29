Озабоченный преступник ограбил секс-шоп в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Анекдотичное преступление произошло минувший утром в уральской столице. Здесь неизвестный вломился в секс-шоп и поживился не только деньгами из кассы.Жертвой утреннего налёта стал магазин интимных товаров «Нестыдно» на улице Малышева. Чтобы несанкционированно проникнуть внутрь, незваный гость воспользовался монтировкой. Ею он взломал входную дверь, а затем и вторую, ведущую непосредственно в торговый зал.Владелец магазина Пётр Медведев подозревает, что преступник – завсегдатай магазина «Нестыдно». На такую мысль наводит оперативность, с которой совершенно ограбление, и та целенаправленность, с какой злоумышленник направился прямиком к кассе (это видно по записям с камер видеонаблюдения). Забрав наличные из кассы, неизвестный на обратном пути схватил ещё один из товаров — приспособление для мужского самоудовлетворения.Скорость преступления позволила преступнику скрыться — группа быстрого реагирования выехала по тревожному сигналу к секс-шопу, но озабоченного грабителя и след простыл. Неприятную новость сразу же сообщили Медведеву (это было примерно в половине шестого утра). После проверки магазина, он оценил ущерб в 14 тысяч рублей.