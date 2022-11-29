Озабоченный преступник ограбил секс-шоп в Екатеринбурге
Криминал
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Патрульный участок»
Анекдотичное преступление произошло минувший утром в уральской столице. Здесь неизвестный вломился в секс-шоп и поживился не только деньгами из кассы.
Жертвой утреннего налёта стал магазин интимных товаров «Нестыдно» на улице Малышева. Чтобы несанкционированно проникнуть внутрь, незваный гость воспользовался монтировкой. Ею он взломал входную дверь, а затем и вторую, ведущую непосредственно в торговый зал.
Владелец магазина Пётр Медведев подозревает, что преступник – завсегдатай магазина «Нестыдно». На такую мысль наводит оперативность, с которой совершенно ограбление, и та целенаправленность, с какой злоумышленник направился прямиком к кассе (это видно по записям с камер видеонаблюдения). Забрав наличные из кассы, неизвестный на обратном пути схватил ещё один из товаров — приспособление для мужского самоудовлетворения.
Скорость преступления позволила преступнику скрыться — группа быстрого реагирования выехала по тревожному сигналу к секс-шопу, но озабоченного грабителя и след простыл. Неприятную новость сразу же сообщили Медведеву (это было примерно в половине шестого утра). После проверки магазина, он оценил ущерб в 14 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском объявлены в розыск двое грабителей
29 ноября 2022
29 ноября 2022
На автозаправке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину
24 ноября 2022
24 ноября 2022