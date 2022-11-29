В Нижнем Тагиле задержали двух свердловчан с тремя килограммами героина



Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали двух свердловчан с тремя килограммами героина. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагиле 16 ноября задержали 39-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра у нее изъяли из кармана пуховика семь свертков из изоленты с героином общей массой 2,85 грамма.При осмотре жилища подозреваемой транспортные полицейские обнаружили еще четыре полимерных свертка с порошкообразным веществом, электронные весы, лопатку и пакет с остатками вещества. В свертках, согласно заключению экспертизы, находился метадон общей массой 1,11 грамма.В тот же день проводился осмотр квартиры 45-летнего подозреваемого. У него обнаружили шесть свертков с героином. Общая масса наркотиков составила 3 136,13 грамма. Задержанные пояснили, что они приобрели наркотики для дальнейшего сбыта.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, части 2 статьи 228 УК РФ, части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.