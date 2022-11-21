В Серове экс-инспектор ГИБДД обвиняется во взяточничестве

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД. Он обвиняется во взяточничестве, служебном подлоге, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями.По версии следствия, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый за взятки от работников различных юрлиц продлевал сроки действия свидетельств на дорожную перевозку опасных грузов на тягачи и цистерны без проведения обязательных административных процедур по осмотру транспортных средств и проверке сведений об их владельце.Также сотрудник ГИБДД за вознаграждение не привлекал лица к административной ответственности по статье 12.21.1 КоАП РФ при выявлении нарушений правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.В одном из таких случаев обвиняемый прекратил находящееся в его производстве дело о правонарушении, фальсифицируя доказательства. Фальсификация выразилась в составлении фиктивной доверенности и договора аренды ТС.Общая сумма взяток составила 45 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд. Обвиняемый уже уволен из МО МВД России «Серовский» в связи с утратой доверия.