В Североуральске осудили рецидивиста за кражу денег с банковской карты отца
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Североуральске вынесли приговор рецидивисту за кражу денег с банковской карты своего отца. Преступление он совершил в первую же ночь после освобождения из колонии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 17 июня мужчина освободился из исправительной колонии №62 и встретился с отцом и родным братом. Они решили отметить освобождение родственника из тюрьмы. Приобретя спиртное, семья отправилась отмечать в квартиру отца.
Когда родственники уснули, мужчина тайно похитил телефон отца Samsung A5 и его банковскую карту. С помощью украденного телефона он изменил пароль в мобильном приложении онлайн-банка и изменил пин-код карты. Затем злоумышленник покинул квартиру и обналичил 15 тысяч рублей, принадлежащие отцу.
Североуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В качестве отягчающих обстоятельств суд учел рецидив преступлений.
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