Свердловчанин обвиняется в причинении смерти по неосторожности знакомому

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель поселка Горноуральский обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.По версии следствия, 29 июля мужчина вместе с сожительницей и двумя знакомыми распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, компания разошлась по домам. Среди ночи в дверь квартиры обвиняемого постучал его знакомый и спросил, не видел ли он его телефон и ключи. Получив отрицательный ответ, мужчина посчитал, что это обвиняемый украл его вещи.Мужчину обидели слова знакомого, поэтому он побежал за ним и ударил кулаком в область живота, в результате чего потерпевший упал, ударившись головой об пол в подъезде.Увидев кровь у знакомого, обвиняемый пытался ее вытереть, а затем ушел в свою квартиру и попросил сожительницу оказать пострадавшему помощь. После возвращения женщины домой они на протяжении нескольких дней пили спиртное.Сам потерпевший с вечера 1 августа остался ночевать в подъезде. На следующий день жители дома вызвали скорую помощь, мужчину доставили в больницу с закрытым переломом левой височной и левой теменной кости, множественными гематомами и кровоизлиянием. Потерпевший находился в состоянии комы, 17 августа он скончался.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.