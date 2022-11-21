В Асбесте неизвестные убивали бродячих собак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Общественный контроль по защите животных сообщает, что сегодня днём в Асбесте были замечены неизвестные, убивавшие бродячих собак.Садисты действовали под видом отлова собак. Они сначала подманивали бродяжек едой, а когда те подходили, набрасывали им на шеи петлю. После этого начиналось самое страшное —лишённое подвижности животное били по голове тяжёлой дубинкой, после чего закидывали в автомобиль светлого цвета и увозили в неизвестном направлении.Подобную сцену свидетели наблюдали на улице Войкова. На их глазах подобным образом были убиты несколько собак. Одну из убитых собак хорошо знают местные жители. У Стрелки на её ухе находилась бирка, говорящая о том, что собака побывала у собаколовов, прошла стерилизацию и не была агрессивной. Её бездыханное и окровавленное тело нашли сегодня на снегу примерно в то же время, когда действовали злоумышленники.Людей, обладающих информацией об этом происшествии, просят обратиться по телефону горячей линии Общественного контроля — 8 922 216 76 33. Особенно интересуют личности «отловщиков» или номер автомобиля, в котором они передвигались.