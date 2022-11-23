Екатеринбурженке за убийство новорожденного назначили лишь ограничение свободы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщину, убившую своего новорожденного сына, приговорили лишь к ограничению свободы на два года. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Обвиняемая скрывала свою беременность и не вставала на учет в медицинское учреждение. В августе прошлого года она дома самостоятельно родила мальчика. Сразу после родов, осознавая, что младенец живой, злоумышленница зажала ему нос и рот, перекрыв доступ кислорода.В результате у малыша наступила асфиксия, ставшая причиной смерти. После этого женщина поместила убитого в пакет и отнесла на контейнерную площадку.Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установили. А смягчающим обстоятельством суд признал нахождение на иждивении у женщины двух несовершеннолетних детей.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два года.