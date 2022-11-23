Екатеринбурженке за убийство новорожденного назначили лишь ограничение свободы
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге женщину, убившую своего новорожденного сына, приговорили лишь к ограничению свободы на два года. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Обвиняемая скрывала свою беременность и не вставала на учет в медицинское учреждение. В августе прошлого года она дома самостоятельно родила мальчика. Сразу после родов, осознавая, что младенец живой, злоумышленница зажала ему нос и рот, перекрыв доступ кислорода.
В результате у малыша наступила асфиксия, ставшая причиной смерти. После этого женщина поместила убитого в пакет и отнесла на контейнерную площадку.
Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установили. А смягчающим обстоятельством суд признал нахождение на иждивении у женщины двух несовершеннолетних детей.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два года.
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