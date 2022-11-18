Подростка из Алапаевска подозревают в лжеминировании школ
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области сотрудники ФСБ и Центра «Э» задержали 16-летнего подростка из Алапаевска по подозрению в серии ложных минировании школ. Об этом сообщает «Комерсантъ-Урал» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
По его данным, девятиклассник занимался ложными минировании с мая по сентябрь 2022 года. О безнаказанном способе лжеминирования он узнал от неизвестного человека под псевдонимом «Шимо», с которым школьник познакомился в интернете.
«В качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с личного телефона устроил переполох в одном из учебных заведений Оренбурга», – рассказал Горелых.
Сообщается, что подросток также «заминировал» шесть школ в Чехове Московской области и несколько учебных учреждений Алапаевского района, в том числе собственную школу. При совершении звонков он использовал VPN и TOR-браузер. Однако силовикам его всё же удалось найти.
Юноша признался в содеянном и раскаялся. Он объяснил, что занимался лжеминированием для того, чтобы развлечь себя. По словам Горелых, школьник воспитывался в неполной многодетной семье.
В отношении девятиклассника уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
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