В свердловском посёлке Ачита осуждён мужчина, не выпускавший из квартиры трёх девушек

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, заменив ему в порядке части 2 статьи 53.1 УК РФ данное наказание на принудительные работы сроком на 3 года 1 месяц с удержанием 10 % заработка в доход государства», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Красноуфимский районный суд наказал жителя посёлка Ачита принудительным работами за незаконное лишение свободы трёх девушек и угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Установлено, что 27 апреля 2022 года осуждённый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не выпускал из квартиры трёх девушек и угрожал им ножом. Сообщается, что он также приставлял нож к голове одной из потерпевших и угрожал убийством.Прибыть в исправительный центр для отбывания принудительных работ мужчине предстоит самостоятельно. Приговор в законную силу не вступил.