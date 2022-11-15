В 2022 году в России стали чаще угонять автомобили представительского класса. Но в Екатеринбурге чаще всего страхуют от угона «корейцев»

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

С начала 2022 года в два раза чаще стали угонять автомобили марок BMW, Land Rover и Genesis. В то же время, в Екатеринбурге автовладельцы чаще всего стремятся защитить от угона бюджетные Toyota, Hyundai и KIA. Такие данные предоставили «Вечерним ведомостям» во внешней пресс-службе Группы «Ренессанс страхование».В целом по стране, по данным страховщиков, наибольший рост заявлений об угоне показали автомобили корейских марок: количество обращений об угоне Hyundai Sonata и Santa Fe по итогам трёх кварталов 2022 года увеличилось до 3,1 автомобилей на каждую тысячу застрахованных машин. На третьем месте по динамике числа угонов оказался Mercedes-Benz GLE — 2 автомобиля на тысячу застрахованных. Четвёртое и пятое места в рейтинге моделей авто с растущим интересом среди угонщиков заняли Kia Sorento (1,7 на 1000) и Hyundai Tucson (1,5 на 1000).По данным «Ренессанс страхования», автолюбители из Екатеринбурга чаще всего выбирают защиту от угона для автомобилей массового сегмента. В 2022 году екатеринбуржцы чаще всего оформляли полисы КАСКО для автомобилей: Toyota Rav4, KIA Rio и Hyundai Solaris.В страховой группе считают, что рост числа угонов автомобилей представительского класса могло спровоцировать открытие границ со странами Ближнего Зарубежья – угонщики перегоняют их в другие страны СНГ. При этом автомобили массового сегмента, по мнению «Ренессанс страхования», как и прежде, похищают для разбора и дальнейшей продажи б/у запчастей. Впрочем, с учетом прекращения официального импорта в Россию деталей иностранных автомобилей, не исключено, что совсем скоро на запчасти начнут разбирать и иномарки представительского класса – на рынке уже образовался дефицит ряда запчастей к автомобилям BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM и Porsche.