В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его

«Учитывая агрессивное поведение обвиняемого, потерпевший высказанную угрозу убийством воспринимал реально. При этом, возможность убежать у него отсутствовала, поскольку дверь в квартиру была заперта изнутри на замок, ключа от которого у него не было», – рассказали в свердловской прокуратуре.

«Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую частью. Другую часть выбросили в мусорные баки. Остальные части тела обвиняемые вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов Камышлова, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли», – сообщили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд рассмотрит дело двух мужчин, уроженцев Каменского района и города Нижняя Тура. Их обвиняют убийстве знакомого, тело которого они расчленили при помощи электрического лобзика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Инцидент, о котором идёт речь, произошел 6 декабря 2021 в квартире погибшего в одном из домов в Камышлове. Он распивал алкогольные напитки в компании трёх своих знакомых и не подозревал, что двое из них планируют его убийство.В какой-то момент они пошли курить в ванную, где уже один из злоумышленников пригрозил ничего не подозревающему общему знакомому убийством, если тот решит помешать им, и ударил его клином ножа, взятого с кухни, в живот.После этого злоумышленники напали на хозяина квартиры, нанося удары ножами. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Уже на следующий день, чтобы скрыть убийство, обвиняемые расчленили труп погибшего с помощью ножей и электрического лобзика.