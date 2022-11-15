В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его

11.31 Четверг, 24 ноября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


Свердловский областной суд рассмотрит дело двух мужчин, уроженцев Каменского района и города Нижняя Тура. Их обвиняют убийстве знакомого, тело которого они расчленили при помощи электрического лобзика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент, о котором идёт речь, произошел 6 декабря 2021 в квартире погибшего в одном из домов в Камышлове. Он распивал алкогольные напитки в компании трёх своих знакомых и не подозревал, что двое из них планируют его убийство.

В какой-то момент они пошли курить в ванную, где уже один из злоумышленников пригрозил ничего не подозревающему общему знакомому убийством, если тот решит помешать им, и ударил его клином ножа, взятого с кухни, в живот.

«Учитывая агрессивное поведение обвиняемого, потерпевший высказанную угрозу убийством воспринимал реально. При этом, возможность убежать у него отсутствовала, поскольку дверь в квартиру была заперта изнутри на замок, ключа от которого у него не было», – рассказали в свердловской прокуратуре.


После этого злоумышленники напали на хозяина квартиры, нанося удары ножами. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Уже на следующий день, чтобы скрыть убийство, обвиняемые расчленили труп погибшего с помощью ножей и электрического лобзика.

«Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую частью. Другую часть выбросили в мусорные баки. Остальные части тела обвиняемые вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов Камышлова, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли», – сообщили в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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