Осуждён подельник бывшего начальника управления культуры Полевского городского округа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Бывшего директора муниципального культурного учреждения «Феникс» Ивана Куща осудили за мошеннический сговор. Его подельникам из числа «культурных» чиновников наказания определили раньше.Иван Кущ попал в суд по обвинению в мошенничестве, совершённому в особо крупном размере по предварительному сговору с другими лицами, которые использовали своё служебное положение. Согласно материалам дела, в феврале 2017-го года, Кущ, тогда ещё исполнявший обязанности директора МКУ «Феникс», вступил в сговор с начальником управления культурой Полевского городского округа и заместителем главного бухгалтера управления культурой. Они договорились фиктивно трудоустраивать людей на работу в «Феникс», а начисляемые на заработную плату средства распределять между собой. Таким путём у «Феникса» появилось 5 работников, которые ничего не делали, но зарплату — на бумаге — исправно получали. Таким образом, с марта 2017-го года по март 2020-го года из бюджета Полевского городского округа было выведено под видом заработной платы более 2 миллионов рублей.Прошедший в Полевском городском суде процесс закончился для Ивана Куща приговором в виде 2 лет лишения свободы условно (приговор не вступил в законную силу). Подельникам Куща судьи «раздали» наказания раньше. Бывшего начальника управления культурой городского округа приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На него, к тому же, был наложен штраф в размере 4 миллионов рублей. Бывшему заместителю главного бухгалтера управления культурой назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.