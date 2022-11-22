Посетитель воткнул нож в спину работнице магазина в Нижней Туре
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Пожилая пародия на мужчину в Нижней Туре вступил в конфликт с молоденькой продавщицей. Когда та попыталась сбежать от неадеквата, он воткнул ей нож в спину.
Чтобы разыскать нападавшего, полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговой точке. На видео хорошо видно, что рослый пожилой посетитель несколько раз пытался пырнуть девушку ножом, но ей удавалось отбиваться от него. Удар он нанёс вдогонку, когда продавщица повернулась к нему спиной и побежала к выходу из помещения. После этого амбал скрылся с места происшествия.
Видео с камер наблюдения помогли. Сотрудники полиции Нижней Туры в кратчайший срок нашли агрессора. Им оказался 63-летний местный житель. Его задержали. Продавщица же находится в больнице. О тяжести её ранения и о причинах конфликта пока не сообщается.
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