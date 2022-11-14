В Екатеринбурге отправят в психбольницу сиделку, избившую пожилую женщину

«В ходе судебного рассмотрения на основании результатов проведенной специализированной судебно-психиатрической экспертизы в отношении сиделки суд установил, что последняя страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сиделку, избившую 95-летнюю женщину, отправят в психбольницу. Такое решение вынес Кировский районный суд.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в августе прошлого года сиделка избила 95-летнюю женщину, за которой ухаживала, воспользовавшись тем, что та не может оказать сопротивление. Она сначала нанесла удары домашней обувью по голове потерпевшей, затем схватила пенсионерку за волосы, повалила на пол и стала бить ногами по туловищу и рукам. После этого сиделка схватила пожилую женщину за волосы и протащила ее до кровати.Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о применении к сиделке принудительных мер медицинского характера в виде помещения ее в специализированное учреждение.