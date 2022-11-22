Ради ограбления в Нижнем Тагиле серовчанин побыл трансвеститом

18.38 Вторник, 22 ноября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева


Радикальный метод маскировки выбрал преступник из Серова, когда приехал в Нижний Тагил за лёгкой наживой. Он напялил на себя женский пуховик и длинноволосый парик. Превратившись на время их матёрого рецидивиста в блондинку, он вооружился ножом и направился в контору, занимающуюся микрокредитованием.

Неизвестно, чего больше испугалась менеджер — мужика в женской одежде или ножика в его руке — но она предпочла отдать нежеланному визитёру содержимое сейфа. По сообщению Главного управления МВД России по Свердловской области, «улов» грабителя составил более 100 тысяч рублей. Таким образом, маскировка ему помогла. Но ненадолго.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила промониторили территорию, на которой находится ограбленный офис, на наличие камер видеонаблюдения, а затем промониторили и записи с них. Таким образом удалось установить, куда именно направилась «девушка» с ножом, где спряталась, чтобы переодеться, а главное — в каком видео оттуда вышла. То есть вышел. Ну, а по истинному внешнему виду преступника вычислить его оказалось делом нехитрым. Предполагаемым грабителем-трансвеститом оказался 35-летний житель Серова, ранее неоднократно судимый. Теперь он — главный и единственный фигурант уголовного дела.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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