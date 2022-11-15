В Нижней Туре задержали напавшего с ножом на девушку рецидивиста

17.24 Вторник, 22 ноября 2022
Криминал
Фото: Вечерние ведомости


В Нижней Туре сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который подозревается в причинении ножевого ранения продавщице.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, вечером 21 ноября в магазине на улице Скорынина неизвестный ударил ножом в спину девушку-продавца, ничего не похитил и скрылся. Прибывшие медики оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили ее в больницу.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посмотрели записи с камер видеонаблюдения, записали приметы нападавшего и стали его искать. Вскоре в пиццерии на улице 40 лет Октября сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 61-летнего мужчину, внешне схожего с разыскиваемым.

Подозреваемый в руке держал нож и имел признаки сильного опьянения. Сотрудник пиццерии рассказал, что мужчина угрожал ему ножом. Чтобы избежать тяжких последствий, работник нажал кнопку тревожной сигнализации.

Задержанный оказался ранее судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржца осудят за нападение с ножом на знакомого
15 ноября 2022
В Ирбите осудили местного жителя за убийство на почве ревности и покушение на убийство
22 ноября 2022
В столице Урала задержали подозреваемого в грабеже 62-летней женщины
13 ноября 2022
В столице Урала задержали подозреваемого в стрельбе по бездомному
17 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:24 В Нижней Туре задержали напавшего с ножом на девушку рецидивиста
16:51 В Верхней Салде частично вернули масочный режим
16:25 ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги
15:53 В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
15:28 Юрия Биктуганова переназначили на пост министра образования Свердловской области
14:52 В Каменске-Уральском будут судить обвиняемого в грабеже под видом силовика
14:19 Глава министерства природы Александр Козлов посетит Нижний Тагил
13:47 В Свердловской области за сутки зарегистрировали 263 случая коронавируса
13:27 В Ирбите осудили местного жителя за убийство на почве ревности и покушение на убийство
12:54 Ещё в трёх больницах Свердловской области открылись аптеки с льготными лекарствами
12:31 За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным
11:55 Прокуратура проверит нижнетагильскую школу из-за сообщений о насекомых
11:27 В Полевском бывший директор МКУ «Феникс» получил за мошенничество 2 года условно
10:56 В Екатеринбурге задержали более 30 водителей в ходе рейда ГИБДД
10:27 В столице Урала затопило улицу возле общежития УрГЮУ
09:58 В мэрии Екатеринбурге детям мобилизованных пообещали бесплатные аттракционы
09:29 В свердловской деревне Мартынова утром вспыхнул крупный пожар
21:07 Автобус и автомобиль не смогли разъехаться на шоссе Нижнего Тагила
21:03 Окружной дом офицеров ЦВО возглавил опытный екатеринбургский чиновник в сфере культуры
20:31 Ветеринары «ЗооСпеца» подлечили екатеринбургского хамелеона
20:08 В Интернете появилась стриминговая платформа от уральских кинематографистов
19:20 Детей Нижнего Тагила на главной ёлке города встретят мультперсонажи
18:56 На Уралмаше нашли майнинговую ферму
17:36 Прокуратура начала проверку после аварии в Екатеринбурге на Академика Бардина
17:21 Более 120 предприятий Свердловской области прошли обучение для работы с китайскими партнёрами
16:39 В Среднеуральске на пешеходном переходе «Subaru» сбил 16-летнюю девушку
Все новости Свердловской области
16:35 Эксперты назвали рейтинг регионов России по неравенству зарплат
15:37 Белгородский губернатор сообщил о погибшей жительнице Шебекино, ее отбросило взрывной волной
15:31 Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
14:56 Саратовский губернатор объявил выговор замглавы Минтранса после того, как попал в пробку
14:02 Суд полностью оправдал художницу Юлию Цветкову*
13:44 ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались за помощью к психотерапевтам и психоаналитикам
13:11 В Удмуртии учительница гимназии заставляла детей бить одноклассника веткой и ставила его на горох
12:18 Белгородский губернатор показал фото строительства «засечной черты» на границе с Украиной
11:33 В Китае назвали возможную причину пожара на заводе, в результате которого погибли 38 человек
11:04 «Ъ»: в Москве полковник отправлен под домашний арест за взятку стиральной машинкой
10:28 Глава Дагестана публично отчитал чиновников, которые пытаются «отмазать» сыновей от армии
17:20 Вице-спикер Госдумы Кузнецова: славянский генотип является основой опытов над людьми
15:35 Закон о нерабочем дне 31 декабря может быть принят уже в этом году
14:40 Кадыров: в Грозном убит сотрудник ГИБДД, совершавший намаз
14:21 Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил 3,5 года по делу о мошенничестве
13:53 Жители многоквартирных домов смогут делать перерасчёт за вывоз ТКО с 1 марта
13:34 Токаев переизбрался на пост президента Казахстана, на втором месте — кандидат «против всех»
12:55 Митрополит Рязанский и Михайловский назвал «скотскими» условия в местном СИЗО
12:12 Число погибших при обрушении пятиэтажки на Сахалине выросло до 10
11:38 Госдума намерена повысить зарплаты вице-спикерам и главам комитетов
15:37 Путин обсудил с членами Совбеза совершенствование гражданской обороны
15:27 В Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку
13:42 В Госдуме назвали приговор иркутским браконьерам, убившим медведицу с медвежатами, слишком мягким
12:25 В Госдуме предлагают простить мобилизованным штрафы за нарушение ПДД
11:36 Роспотребнадзор: новые варианты коронавируса, выявленные в России, передаются быстрее
11:04 Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до 27 ноября
Все новости России и мира
17:24 В Нижней Туре задержали напавшего с ножом на девушку рецидивиста
16:51 В Верхней Салде частично вернули масочный режим
16:25 ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги
15:53 В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
15:28 Юрия Биктуганова переназначили на пост министра образования Свердловской области
14:52 В Каменске-Уральском будут судить обвиняемого в грабеже под видом силовика
14:19 Глава министерства природы Александр Козлов посетит Нижний Тагил
13:47 В Свердловской области за сутки зарегистрировали 263 случая коронавируса
13:27 Жителя Пермского края будут судить за кражу у спящего юноши
13:27 В Ирбите осудили местного жителя за убийство на почве ревности и покушение на убийство
12:54 Ещё в трёх больницах Свердловской области открылись аптеки с льготными лекарствами
12:46 Команда разработчиков из Пермского Политеха усовершенствовала конструкцию привода
12:43 Кадастровая палата по Пермскому краю разъясняет, можно ли проводить земельные работы в охранной зоне тепловых сетей
12:31 За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным
11:55 Прокуратура проверит нижнетагильскую школу из-за сообщений о насекомых
11:27 В Полевском бывший директор МКУ «Феникс» получил за мошенничество 2 года условно
10:56 В Екатеринбурге задержали более 30 водителей в ходе рейда ГИБДД
10:27 В столице Урала затопило улицу возле общежития УрГЮУ
10:15 Пермяк рискует лишиться квартиры из-за миллионного долга
09:58 В мэрии Екатеринбурге детям мобилизованных пообещали бесплатные аттракционы
09:29 В свердловской деревне Мартынова утром вспыхнул крупный пожар
21:07 Автобус и автомобиль не смогли разъехаться на шоссе Нижнего Тагила
21:03 Окружной дом офицеров ЦВО возглавил опытный екатеринбургский чиновник в сфере культуры
20:31 Ветеринары «ЗооСпеца» подлечили екатеринбургского хамелеона
20:08 В Интернете появилась стриминговая платформа от уральских кинематографистов
19:20 Детей Нижнего Тагила на главной ёлке города встретят мультперсонажи
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK