В Нижней Туре задержали напавшего с ножом на девушку рецидивиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Туре сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который подозревается в причинении ножевого ранения продавщице.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, вечером 21 ноября в магазине на улице Скорынина неизвестный ударил ножом в спину девушку-продавца, ничего не похитил и скрылся. Прибывшие медики оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили ее в больницу.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посмотрели записи с камер видеонаблюдения, записали приметы нападавшего и стали его искать. Вскоре в пиццерии на улице 40 лет Октября сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 61-летнего мужчину, внешне схожего с разыскиваемым.Подозреваемый в руке держал нож и имел признаки сильного опьянения. Сотрудник пиццерии рассказал, что мужчина угрожал ему ножом. Чтобы избежать тяжких последствий, работник нажал кнопку тревожной сигнализации.Задержанный оказался ранее судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.