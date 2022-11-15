В Нижней Туре задержали напавшего с ножом на девушку рецидивиста
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Нижней Туре сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который подозревается в причинении ножевого ранения продавщице.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, вечером 21 ноября в магазине на улице Скорынина неизвестный ударил ножом в спину девушку-продавца, ничего не похитил и скрылся. Прибывшие медики оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили ее в больницу.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посмотрели записи с камер видеонаблюдения, записали приметы нападавшего и стали его искать. Вскоре в пиццерии на улице 40 лет Октября сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 61-летнего мужчину, внешне схожего с разыскиваемым.
Подозреваемый в руке держал нож и имел признаки сильного опьянения. Сотрудник пиццерии рассказал, что мужчина угрожал ему ножом. Чтобы избежать тяжких последствий, работник нажал кнопку тревожной сигнализации.
Задержанный оказался ранее судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.
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