В Каменске-Уральском будут судить обвиняемого в грабеже под видом силовика

«Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском будут судить 22-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже в форме сотрудника Росгварди, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, обвиняемый в начале августа этого года приобрёл комплект форменной одежды сотрудников войск национальной гвардии, кобуру для пистолета и наручники. Затем, 14 августа, будучи в форме силовика своим видом ввёл в заблуждение 17-летнего юношу, который доставал из гаража велосипед.Обвиняемый под предлогом проверки документов на велосипед якобы для выявления похищенного имущества предложил несовершеннолетнему проследовать в квартиру последнего. Юноша, полагая, что имеет дело с представителем власти, проводил лжесиловика до своей квартиры и пустил его внутрь.Осмотревшись в чужом жилище, обвиняемый стал угрожать несовершеннолетнему применением насилия при противодействовали. Далее лжесиловик надел на руки юноши наручники и похитил часть имущества молодого человека и его матери на сумму более 170 тысяч рублей.