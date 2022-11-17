В Каменске-Уральском будут судить обвиняемого в грабеже под видом силовика
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском будут судить 22-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже в форме сотрудника Росгварди, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый в начале августа этого года приобрёл комплект форменной одежды сотрудников войск национальной гвардии, кобуру для пистолета и наручники. Затем, 14 августа, будучи в форме силовика своим видом ввёл в заблуждение 17-летнего юношу, который доставал из гаража велосипед.
Обвиняемый под предлогом проверки документов на велосипед якобы для выявления похищенного имущества предложил несовершеннолетнему проследовать в квартиру последнего. Юноша, полагая, что имеет дело с представителем власти, проводил лжесиловика до своей квартиры и пустил его внутрь.
Осмотревшись в чужом жилище, обвиняемый стал угрожать несовершеннолетнему применением насилия при противодействовали. Далее лжесиловик надел на руки юноши наручники и похитил часть имущества молодого человека и его матери на сумму более 170 тысяч рублей.
«Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе.
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