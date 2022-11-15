В Ирбите осудили местного жителя за убийство на почве ревности и покушение на убийство

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ирбите 27-летнего местного жителя отправили в колонию строго режима за убийство молодого человека, к которому он приревновал девушку. Даму своего сердца он потом тоже попытался убить, но её успели спасти соседи.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 8 апреля 2022 в Ирбите во время распития напитков в большой компании осуждённый приревновал 21-летнего местного жителя к своей 33-летней знакомой, с которой около двух лет поддерживал отношения.На фоне ревности обвиняемый сначала напал с ножом на молодого человека, который вследствие скончался от полученных ранений на месте происшествия. После этого осуждённый переключился на девушку. Сначала он наносил множество ударов ножом, а после того, как потерпевшая предприняла попытку сбежать, он продолжил колоть её вилкой.Спастись девушке помогли соседи, которые после вмешательство в происходящее, завели её в одну из квартир. Сообщается, что осужденный признал свою вину частично.Ирбитский районный суд назначил обвиняемому наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также его лишили права управления транспортным средством на срок 8 месяцев. Приговор в законную силу ещё не вступил.