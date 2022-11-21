Жителя Берёзовского признали виновным в убийстве двух собутыльников

12.59 Понедельник, 21 ноября 2022
Криминал
Фото: прокуратура Свердловской области


Жителя Берёзовского признали виновным в убийстве двух мужчин, с которыми он выпивал в посёлке Красногвардейский. Суд отправил его в исправительную колонию на 17 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент, о котором идёт речь произошёл 28 апреля этого года. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого осуждённый схватил биту и забил своих собутыльников, ударяя их по голове и ногам. В результате оба потерпевших скончались от полученных травм на месте происшествия. Присяжные заседания единогласно признали подсудимого виновным.

«В последнем слове осуждённый заявил, что это была самооборона, он боялся за свою жизнь и защищался от нападавших на него мужчин», – рассказали в пресс-службе областного суда.


Свердловский областной суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Также по решению суда он должен будет выплатить потерпевшим по 1 миллиону рублей в возмещение морального вреда, а также 139 тысяч и 145 тысяч рублей в возмещение затрат на похороны.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами только по процессуальным основаниям. Вердикт коллегии присяжных заседателей по вопросам виновности или невиновности подсудимого обжалованию не подлежит», – заявили суде.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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