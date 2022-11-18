В Екатеринбурге осужденный на 15 лет гражданин Литвы останется в колонии
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал гражданину Литвы, осужденному к 15 годам лишения свободы за грабеж, разбойное нападение, хранение оружия и боеприпасов, в замене наказания на более мягкое.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил гражданина Литвы к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство общественно опасным способом в составе организованной группы, совершение грабежей, разбойного нападения, хранение, перевозку, ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Неотбытая часть наказания осужденным составляет 6 лет 8 месяцев 27 днем. За период нахождения в колонии мужчина получил четыре дисциплинарных взыскания. Вину в совершенном преступлении он не признал.
«Сотрудник свердловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и представитель исправительной колонии, где отбывает наказание осужденный, считали замену неотбытой части наказания нецелесообразной», – отметили в надзорном ведомстве.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства о замене осужденному наказания на более мягкий вид.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге вынесли приговор вербовщику террористов
16 ноября 2022
16 ноября 2022