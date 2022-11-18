В Екатеринбурге осужденный на 15 лет гражданин Литвы останется в колонии

11.59 Понедельник, 21 ноября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал гражданину Литвы, осужденному к 15 годам лишения свободы за грабеж, разбойное нападение, хранение оружия и боеприпасов, в замене наказания на более мягкое.

В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил гражданина Литвы к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство общественно опасным способом в составе организованной группы, совершение грабежей, разбойного нападения, хранение, перевозку, ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Неотбытая часть наказания осужденным составляет 6 лет 8 месяцев 27 днем. За период нахождения в колонии мужчина получил четыре дисциплинарных взыскания. Вину в совершенном преступлении он не признал.

«Сотрудник свердловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и представитель исправительной колонии, где отбывает наказание осужденный, считали замену неотбытой части наказания нецелесообразной», – отметили в надзорном ведомстве.


Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства о замене осужденному наказания на более мягкий вид.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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14:13 Свердловский завод запустил цех по производству препарата для лечения бесплодия
13:02 В Екатеринбурге подростки забрались на крышу автомобиля, спасаясь от собаки
12:11 В Свердловской области ищут двух мужчин 24 и 58 лет
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10:22 Более трёх миллионов рублей отдала «экстрасенсам» 70-летняя екатеринбурженка
17:52 Пропавшую 30 октября жительницу Челябинска ищут в Екатеринбурге
17:22 Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности прогулок по льду
16:28 В уральской столице в 2023 году появятся 45 новых троллейбусов
15:21 Госавтоинспекция Екатеринбурга провела акцию Всемирного дня памяти жертв ДТП
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