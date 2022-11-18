В Серове вынесли приговор экс-сотруднику ИВС за взятничество

«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове вынесли приговор бывшему сотруднику изолятора временного содержания за взятничество и превышение должностных полномочий.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с января по июль прошлого года обвиняемый получал мелкие взятки за передачу запрещенных предметов (телефоны, зарядки, сим-карты) в изоляторе временного содержания в Серове.Деньги перечислялись на банковскую карту обвиняемого матерью одного из содержащихся в изоляторе. Затем сотрудник ИВС непосредственно передавал запрещенные предметы в изолятор. Вознаграждение составляло от 500 рублей, до 5,5 тысячи рублей. Всего обвиняемый получил свыше 24 тысяч рублей.Серовский районный суд назначил бывшему сотрудник ИВС наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.