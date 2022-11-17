В Екатеринбурге ищут потерпевших от действий подозреваемого в грабежах

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут потерпевших от рук 19-летнего молодого человека, которого задержали по подозрению в грабежах в торговом центре и возле него. Об этом сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.По данным полиции, молодой человек выбирал прохожих неспортивного вида, которые не могли бы оказать ему сопротивление, и останавливал их с просьбой дать ему немного денег на проезд. В случае отказа подозреваемый начинал запугивать потерпевшего, а затем либо сам забирал деньги, либо заставлял переводить их себе на карту.Сообщается, что он занимался этим 16 ноября в торговом центре по улице 8 марта, а также в районе перекрёстка улица 8 Марта – проспект Ленина. В тот же день его задержали после обращения потерпевших в полицию.У одного из заявителей он забрал 4,5 тысячи, у другого 1 тысячу. Позже выяснилось, что 7 ноября он вынудил 20-летнего парня перевести ему на счёт 21,5 тысячи рублей.Установлено, что задержанный молодой человек ранее не был судим. Сам он живёт в Троицке в Челябинской области. В Екатеринбурге проживал в арендованной квартире, снятой посуточно. Сейчас находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья»).Полицейские устанавливают иные эпизоды преступной деятельности задержанного и просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-05 или 102 (02).