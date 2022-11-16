Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова

20.06 Пятница, 18 ноября 2022
Криминал
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Патрульный участок»


Полиция Серова отчиталась о задержании человека, который подозревается в ночных налётах на магазины города. Кражи со взломом из магазинов фиксировались с сентября по октябрь текущего года.

Преступник действовал в одиночку, но дерзко и решительно. Он вламывался в торговую точку, забирал сотовые телефоны и компьютерную технику, после чего стремительно покидал место преступления. Серовским магазинам он таким образом нанёс ущерб на 313 тысяч рублей (и это не считая выбитые окна и сломанные витрины).

После окончания следственных мероприятий задержанного отдадут под суд. Ему грозит тюремный срок до 5 лет, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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