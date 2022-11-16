Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова
Криминал
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Патрульный участок»
Полиция Серова отчиталась о задержании человека, который подозревается в ночных налётах на магазины города. Кражи со взломом из магазинов фиксировались с сентября по октябрь текущего года.
Преступник действовал в одиночку, но дерзко и решительно. Он вламывался в торговую точку, забирал сотовые телефоны и компьютерную технику, после чего стремительно покидал место преступления. Серовским магазинам он таким образом нанёс ущерб на 313 тысяч рублей (и это не считая выбитые окна и сломанные витрины).
После окончания следственных мероприятий задержанного отдадут под суд. Ему грозит тюремный срок до 5 лет, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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