Полиция задержала человека, совершавшего налёты на магазины Серова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Серова отчиталась о задержании человека, который подозревается в ночных налётах на магазины города. Кражи со взломом из магазинов фиксировались с сентября по октябрь текущего года.Преступник действовал в одиночку, но дерзко и решительно. Он вламывался в торговую точку, забирал сотовые телефоны и компьютерную технику, после чего стремительно покидал место преступления. Серовским магазинам он таким образом нанёс ущерб на 313 тысяч рублей (и это не считая выбитые окна и сломанные витрины).После окончания следственных мероприятий задержанного отдадут под суд. Ему грозит тюремный срок до 5 лет, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».