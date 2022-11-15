Подозреваемого в убийстве на улице Первомайской екатеринбуржца отправили под стражу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга решил заключить под стражу 58-летнего мужчину. Эта мера выбрана для того, чтобы подозреваемый в убийстве не попытался скрыться, пока расследуется дело.Убийство произошло 14-го ноября на улице Первомайской. Жертве преступника было 38-лет. Между ним и убийцей произошёл конфликт. В ходе ссоры пожилой мужчина (находившийся, к слову, в состоянии алкогольного опьянения) схватился за нож и нанёс им оппоненту несколько ударов в шею и туловище. Раны оказались смертельными и потерпевший скончался до прибытия медиков.Причины конфликта, приведшего к кровавой развязке, не разглашаются. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области проводятся дополнительные действия по установлению всех обстоятельств убийства и сбору доказательной базы для будущего суда.