В Екатеринбурге мужчина получил 2 года колонии за мошенническое хищение 900 тысяч
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Александру Семёнову, представлявшегося адвокатом без наличия необходимого статуса, 2 года колонии за мошенническое хищение 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Своего статуса Семёнов лишился ещё в ноябре 2010 года. Однако в октябре 2020 года он встречается со своим клиентом в Екатеринбурге возле кинотеатра «Заря», которого обманывает, говоря о наличии у себя адвокатского статуса.
«Семёнов обещал обеспечить последующее прекращение уголовного преследования в отношении сына клиента в части покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере и его освобождение из мест лишения свободы за вознаграждение в размере 900 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.
Однако выполнять взятые на себя обязательство он не стал. Александр Семёнов перестал выходить на связь, стоило ему получить деньги. Свою вину он также не признал.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали ущерб в размере 900 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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