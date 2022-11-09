В столице Урала задержали подозреваемого в стрельбе по бездомному

«По прогнозам врачей видеть этим глазом пострадавший уже не сможет», – добавили в пресс-группе.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

«Полиция призывает граждан не прибегать к насилию при решении конфликтных ситуаций, а также относиться с уважением к другим людям независимо от их социального положения. Правоохранители также напоминают о соблюдении мер безопасности при обращении со страйкбольным оружием и недопустимости его использования вне специально отведенных для этого мест», – сказали в екатеринбургском УМВД.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 37-летнего местного жителя, устроившего стрельбу в подъезде своего дома. Его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений 68-летнему бездомному мужчине, который там находился. Свою вину задержанный признал.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 15 ноября медики скорой помощи сообщили в дежурную часть территориального ОВД о поступившим в приемный покой ГКБ № 23 пожилом человеке с проникающим ранением склеры (наружной оболочки глаза). Госпитализированный объяснил, что является человеком без определённого места жительства. Его нахождение в подъезде дома по улице Бебеля не понравилось одному из жильцов, которого теперь задержали.Подозреваемый, забрав из квартиры имеющийся у него страйкбольный автомат, вернулся в подъезд и произвёл несколько выстрелов по бездомному, в результате чего попал одним из пластиковых шариков пострадавшему в лицо.Как позже признался сам подозреваемый, он разозлился на пожилого мужчину и решил его проучить, но рассчитывал, что в процессе стрельбы попадёт по ногам.В настоящее время о отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.