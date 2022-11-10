В Екатеринбурге вынесли приговор вербовщику террористов



Фото: УФСБ России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор стороннику международной террористической организации, который вербовал жителей Свердловской области. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службы УФСБ по Свердловской области.В декабре прошлого года оперативники ФСБ задержали и поместили под стражу сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Он прошел обучение и через интернет вербовал жителей области для участия в деятельности организации на территории Сирии.Было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Центральный окружной военный суд признал 22-летнего иностранца виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.