В столице Урала будут судить до смерти забивших незнакомца местных жителей

«Догнав потерпевшего, обвиняемые нанесли ему совместно не менее 16 ударов руками и ногами в область жизненно-важных органов головы, туловища и конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить трёх местных жителей 22 и 23 лет, которые в мае прошлого года до смерти забили незнакомца. По версии следствия, обвиняемые услышали от своей знакомой о конфликте с 30-летним парнем и решили избить его. В этот момент все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.Всё случилось в ночь с 21 мая по 22 мая 2021 года. По версии следствия, реализуя задуманное, обвиняемые напали на молодого человека возле здания школы № 36. Тогда они успели нанести не менее 6 ударов руками. Потерпевшему в тот момент удалось вырваться и убежать к дому №29 по улице Мира, но компания злоумышленников продолжала его преследовать.Уголовное дело по факту этого инцидента было направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Теперь молодым людям, решившим устроить самосуд, может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.