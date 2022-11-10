В столице Урала будут судить до смерти забивших незнакомца местных жителей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить трёх местных жителей 22 и 23 лет, которые в мае прошлого года до смерти забили незнакомца. По версии следствия, обвиняемые услышали от своей знакомой о конфликте с 30-летним парнем и решили избить его. В этот момент все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.
Всё случилось в ночь с 21 мая по 22 мая 2021 года. По версии следствия, реализуя задуманное, обвиняемые напали на молодого человека возле здания школы № 36. Тогда они успели нанести не менее 6 ударов руками. Потерпевшему в тот момент удалось вырваться и убежать к дому №29 по улице Мира, но компания злоумышленников продолжала его преследовать.
«Догнав потерпевшего, обвиняемые нанесли ему совместно не менее 16 ударов руками и ногами в область жизненно-важных органов головы, туловища и конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело по факту этого инцидента было направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Теперь молодым людям, решившим устроить самосуд, может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
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