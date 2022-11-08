В Екатеринбурге будут судить обвиняемых в хищении имущества со стройплощадки на 50 миллионов

«Ещё один злоумышленник уехал в Москву, где приобрел поддельный паспорт. Его задержали столичные полицейские. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Позже его соединили в одно производство с материалами о краже со стройки», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят дело обвиняемых в хищении со стройплощадки офисной мебели и оборудования пищеблока на общую сумму более 50 миллионов рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Следователи установили, что в 2017 году начальник участка строительства здания предложил охраннику и ещё одному своему знакомому принять участие в криминальной схеме. Они обеспечили бригаде рабочих, не осведомлённых об афере, доступ на стройку и поручили им за денежное вознаграждение доставить имущество на склады в Ростовскую область.Пропажа обнаружилась лишь спустя несколько месяцев, когда компания-застройщик стала проводить комплексную проверку. Тогда представитель организации обратился с заявлением в полицию.Фигурантов дело установили, однако один из них, выполнявший функции охранника, как позже выяснилось, умер в 2020 году и расследование уголовного дела в отношении него было прекращено. Другой соучастник продолжал работать на стройке, ему было предъявлено обвинение.