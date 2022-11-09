Екатеринбуржца осудят за нападение с ножом на знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за покушение на убийство своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, 8 марта обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в квартире на улице Академика Сахарова поссорился со своим знакомым, который пришел к нему в гости. Во время конфликта обвиняемый прижал молодого человека к полу и несколько раз ударил его ножом в область спины.В дальнейшем екатеринбуржец сам сообщил о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие медики скорой помощи спасли жизнь потерпевшего. На место также приехали сотрудники отдела полиции № 8 и задержали обвиняемого.В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По итогам расследования уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.