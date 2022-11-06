Работников зоомагазина в Каменске-Уральске ждал страшный «сюрприз»

20.45 Понедельник, 14 ноября 2022
Криминал
Фото Антона Каптелова


В Каменске-Уральском работники одного из зоомагазинов при выходе сегодня на работу обнаружили страшный «сюрприз». Неизвестные подбросили к торговой точке отрезанные лапы собаки.

Мотивы тех, кто подкинул лапы к зоомагазину, непонятны — никаким сообщением свою «посылку» они не сопроводили. Но работников находка сильно шокировала, и они поспешили оповестить о ней сограждан через соцсети. На что сограждане резонно ответили, что в таких случаях необходимо обращаться в полицию, даже если сотрудники правоохранительных органов с неохотой принимают заявления подобного рода.

Между тем, закон о жестоком обращении с животными давно перестал быть какой-то пустяковой и не работающей статьёй, как это до сих пор кому-то кажется. Статья 245 в Уголовном кодексе России предполагает за подобные преступления не только штрафы, но и вполне реальные сроки лишения свободы — до 3 лет (или даже до 5 в случае группового участия). И примеров, когда извергов отправляют за решётку, становится всё больше. Так, в прошлом году в Астраханской области судья дал максимальное наказание человеку, который выбросил в окно двух собачек декоративной породы. А в Хабаровске 3 молодым нелюдям за живодерские убийства животных обеспечили «отдых» за решёткой на сроки от 3 до 4 с половиной лет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:55 Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности
16:23 Бюджет Екатеринбурга на 2023 год внесли на рассмотрение в гордуму
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15:54 Из Екатеринбурга в Таиланд запустят чартерные рейсы
15:21 Работникам предприятия в Качканаре выплатили долги по зарплате
14:52 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
14:25 Свердловская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере культуры
13:53 В Свердловской области выявили 287 новых случаев коронавируса
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