Работников зоомагазина в Каменске-Уральске ждал страшный «сюрприз»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском работники одного из зоомагазинов при выходе сегодня на работу обнаружили страшный «сюрприз». Неизвестные подбросили к торговой точке отрезанные лапы собаки.Мотивы тех, кто подкинул лапы к зоомагазину, непонятны — никаким сообщением свою «посылку» они не сопроводили. Но работников находка сильно шокировала, и они поспешили оповестить о ней сограждан через соцсети. На что сограждане резонно ответили, что в таких случаях необходимо обращаться в полицию, даже если сотрудники правоохранительных органов с неохотой принимают заявления подобного рода.Между тем, закон о жестоком обращении с животными давно перестал быть какой-то пустяковой и не работающей статьёй, как это до сих пор кому-то кажется. Статья 245 в Уголовном кодексе России предполагает за подобные преступления не только штрафы, но и вполне реальные сроки лишения свободы — до 3 лет (или даже до 5 в случае группового участия). И примеров, когда извергов отправляют за решётку, становится всё больше. Так, в прошлом году в Астраханской области судья дал максимальное наказание человеку, который выбросил в окно двух собачек декоративной породы. А в Хабаровске 3 молодым нелюдям за живодерские убийства животных обеспечили «отдых» за решёткой на сроки от 3 до 4 с половиной лет.